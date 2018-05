Il cileno protesta su Instagram per un rigore non concesso ai bavaresi.

01 mag 2018

Non era in campo ma avrebbe voluto esserci con tutto se stesso per vendicare la sconfitta di un anno fa. Arturo Vidal ha dovuto saltare per infortunio il doppio confronto tra il Real Madrid e il suo Bayern Monaco valevole per la semifinale di Champions League.

Stasera ha tifato per i suoi compagni più che mai e si è infuriato a fine primo tempo. Esattamente nel momento in cui Marcelo ha colpito il pallone di mano nella sua area di rigore. Un tocco netto, ma Cakir non lo ha visto e ha fischiato la fine del primo tempo tra le proteste dei giocatori bavaresi.

Su Instagram il centrocampista cileno ha pubblicato una storia con il fotogramma del tocco di mano di Marcelo accompagnato dal messaggio: "Ancora una volta! Rigore di m***a!". Il riferimento è ai quarti di finale della passata stagione segnati da numerosi episodi controversi. Anche Jerome Boateng si è affidato ai social per protestare: "No rigore? Ma dai...".