L'estone ha vinto 10 delle 18 speciali in programma e ha dominato il quinto appuntamento del mondiale di rally.

Ott Tanak al volante della Toyota Yaris Wrc numero 8 si è aggiudicato con pieno merito la 38a edizione del Rally di Argentina, dominando le prime due tappe e poi controllando i suoi avversari nella giornata finale. Alle spalle del pilota estone, che ha vinto ben 10 delle 18 speciali in programma, hanno chiuso le due Hyundai di Neuville e Sordo, con il pilota belga che è stato molto bravo ad aggiudicarsi la power stage di El Condor con un vantaggio di soli 4 decimi sul suo principale avversario nella lotta per il titolo Sebastien Ogier (Ford) e di 7 decimi su Mikkelsen.

Da segnalare poi il successo di Pontus Tidemand nel Wrc 2, dopo che il baby prodigio finlandese Kalle Rovanpera si è cappottato quando era in testa nella penultima speciale di Mina Clavero, finendo tra l’altro in un parcheggio dove ha danneggiato le auto di due spettatori. Dopo questa quinta prova iridata della stagione Ogier resta sempre in testa al mondiale piloti, con un vantaggio di 10 punti su Neuville e di 28 su Tanak. Nel mondiale marche guida sempre la Hyundai che ha allungato sulla Ford, staccata ora di 15 punti, mentre subito dietro alle spalle della marca americana incombe ora la Toyota a soli 5 punti.

Ora il Mondiale rally torna in Europa, la prossima gara sarà tra tre settimane il Rally del Portogallo dove la lotta sarà davvero molto agguerrita. Ne vedremo davvero delle belle, soprattutto nella power stage di Fafe che domenica 20 maggio sarà trasmessa in diretta alle ore 13 su FOX Sports.

WRC, classifica mondiale piloti dopo 5 prove

1° Ogier 100

2° Neuville 90

3° Tanak 72

4° Mikkelsen 54

5° Sordo 45

6° Meeke 43

7° Lappi 70

8° Latvala 31

9° Evans 26

10° Breen 20

Classifica mondiale costruttori dopo 5 gare