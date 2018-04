L'attaccante è uscito dopo un quarto d'ora nel match contro il Torino per un problema muscolare: si teme uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra.

un'ora fa

Luis Alberto lo ha lanciato, lui ha stoppato il pallone meravigliosamente e si è fermato. Ciro Immobile ha sentito una fitta improvvisa dietro la coscia destra al 14' di Torino-Lazio. Ha chiesto subito il cambio, Inzaghi ha gettato nella mischia Caicedo. L'attaccante di Torre Annunziata si è seduto in panchina ed è scoppiato a piangere, non proprio la reazione che lascia pensare a un infortunio di poco conto.

Il timore è che la stagione del bomber laziale debba concludersi anticipatamente: c'è il rischio si sia procurato uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra. Se così fosse, Immobile salterebbe le restanti partite contro Atalanta, Crotone e Inter e non potrebbe aiutare i suoi nella corsa alla prossima Champions League.

L'entità dell'infortunio sarà stabilita dagli accertamenti strumentali a cui il giocatore si sottoporrà nella giornata di domani o al massimo mercoledì. "Non sembrano infortuni di poco conto (si è fermato anche Radu per un problema muscolare, ndr) ma sono fiducioso che possano tornare per aiutarci ancora", ha detto Inzaghi nel post-partita. Così invece il medico sociale biancoceleste, dott. Fabio Rodia, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: