Non ci sono i presupposti per aprire un'indagine: con questa motivazione la Procura ha visionato i video e archiviato il caso.

54 minuti fa

Il Procuratore Federale Pecoraro ha deciso di non aprire alcuna inchiesta sui video diventati virali sul web dopo Inter-Juventus, big match della 35esima giornata di Serie A. Parliamo del siparietto tra il tecnico dei bianconeri Allegri e il IV uomo Tagliavento in zona mista e del filmato in cui sempre Tagliavento viene inquadrato mentre dice: "Col recupero che facciamo?". Parole però trasformate da qualcuno in: "Recupero e poi vinciamo". Una volta acquisti e visionati i video, Pecoraro ha ritenuto non ci fosse alcun presupposto per aprire un'indagine vista l'insussistenza di ogni ipotesi di violazione delle norme. Il caso dunque è archiviato.