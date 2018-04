Sono stati resi noti i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare dei Mondiali di Russia 2018 e quelli dei fischietti che saranno specialisti della VAR. In quest'ultimo gruppo figurano gli italiani Daniele Orsato, Paolo Valeri e Massimiliano Irrati. I tre si aggiungo a Gianluca Rocchi che invece arbitrerà sul campo.

La lista è stata composta dalla FIFA partendo dai paesi in cui la VAR è stata già introdotta. Oltre a Rocchi, gli altri arbitri di Russia 2018 sono i tedeschi Dankert e Zwaier, l'olandese Makkelie, il polacco Gil, il boliviano Vargas, il brasiliano sudamericani Sampaio, l'argentino Vigliano, il quatariota Al Jassim e i portoghesi Dias Soares e Lopes Martins.

