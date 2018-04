Sulla maglia celebrativa creata dal club blaugrana non compare il nome dell'ex Milan che chiede spiegazioni. Assenti anche Mascherano e Arda Turan, c'è Rafinha.

49 minuti fa

"Ma non sarebbe anche mia?". Questa la domanda che ha posto su Twitter Gerard Deulofeu al Barcellona. L'oggetto è la Liga, la 25esima appena vinta dai blaugrana grazie al 4-2 esterno sul Deportivo. Un trionfo a seguito del quale il club catalano ha creato la consueta maglia celebrativa su cui compaiono tutti i nomi dei protagonisti di questa cavalcata. Anzi, quasi tutti.

Non c'è infatti Gerard Deuleofeu, che nella prima parte di stagione ha collezionato 10 presenze e 1 gol con i blaugrana prima di trasferirsi in Premier League in prestito al Watford nella finestra invernale di calciomercato.

Grandi assenti anche Arda Turan (0 presenze) e soprattutto Mascherano (7 presenze stagionali), che hanno detto addio al Barcellona per accasarsi rispettivamente al Basaksehir e all'Hebei Fortune. Curioso però che figuri il nome di Rafinha, attualmente all'Inter, che in stagione col Barcellona ha giocato appena 15' nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re in cui l'Espanyol si impose 1-0.