Dopo una lunga telenovela, il centrocampista del Liverpool ha scelto definitivamente i bianconeri: arriverà in estate a parametro zero.

56 minuti fa di Daniele Minuti

La Juventus è ancora concentrata sulla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, mentre il Liverpool pensa soltanto alla partita di ritorno della semifinale di Champions League contro la Roma. Eppure sia a Torino che in casa Reds si pensa al futuro e il denominatore comune è Emre Can.

Da tempo il centrocampista è nel mirino della Vecchia Signora e nelle ultime settimane il giocatore sembrava titubante su un suo possibile trasferimento in Italia nella prossima stagione, dato l'interesse nei suoi confronti di squadre come il Manchester City e il Bayern Monaco.

Oggi però la telenovela sembra essersi definitivamente chiusa e il tedesco di origini turche pare aver preso la sua decisione definitiva: passerà alla Juventus durante la prossima sessione estiva di calciomercato, convinto anche dal ricco contratto proposto dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Emre Can ha scelto i bianconeri

La notizia arriva dalle pagine dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa rivela che Emre Can diventerà ufficialmente il primo colpo di calciomercato della prossima stagione juventina firmando un quinquennale da circa 6 milioni di euro a stagione già nei prossimi giorni.

Un rinforzo fondamentale per i Campioni d'Italia in carica che in questa annata hanno sofferto specialmente nel reparto di centrocampo per via di una coperta troppo corta causata dalle brutte prestazioni di giocatori come Marchisio e Sturaro, a cui vanno aggiunte i tanti infortuni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe anche accettato di inserire nel contratto di Emre Can una clausola rescissoria, soluzione mai usata prima dalla dirigenza dei piemontesi. Ma pur di portare il giocatore del Liverpool a Torino, Marotta e Paratici avrebbero detto sì alle sue condizioni. Mettendo a segno l'ennesimo colpaccio di calciomercato a parametro zero.