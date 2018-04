Prolungamento contrattuale fino al 2023, il brasiliano firma il nuovo contratto dopo una stagione da assoluto protagonista con 27 gol all'attivo.

2 ore fa di Luca Capriotti

In casa Liverpool divide la copertina di "uomo-del-momento" con Momo Salah. Klopp lo ha definito "engine", per certificare il suo ruolo e la sua fondamentale importanza là davanti. Il motore delle proiezioni offensive del Liverpool è lui, Roberto Firmino.



Ogni motore converte l'energia da cui si parte in energia meccanica. L'energia e la tensione di una squadra iper-verticale come il Liverpool è tesa tutta verso i piedi di Firmino, che deve orchestrare e armonizzare il movimento delle due ali velocissime, i due turbo-attaccanti Reds, Salah e Mané.



La semifinale di Champions League di andata, contro la Roma, ha certificato lo stato di grazia di cui gode il reparto offensivo dei Reds. E se ne sono accorti anche gli operatori di calciomercato: Firmino sarà un pezzo appetitoso della prossima finestra per gli acquisti. Per questo il Liverpool ha fatto di tutto per farlo rinnovare. E ci è riuscito.

10 - Roberto Firmino has equalled the record for the fastest player to 10 Champions League goals:



Roberto Firmino (11 apps)

Adriano (11 apps)

Simone Inzaghi (12 apps)

Wissam Ben Yedder (12 apps)

Seydou Doumbia (13 apps)

Didier Drogba (13 apps)

George Weah (13 apps)



Calciomercato, Firmino firma il rinnovo con il Liverpool

Roberto Firmino ha scelto di prolungare il proprio contratto con il Liverpool. La dirigenza aveva fissato l'obiettivo: entro l'anno arrivare al rinnovo dell'ex Hoffenheim, arrivato ad Anfield per 29 milioni di sterline. Il ds del Liverpool, Michael Edwards, ha lavorato duramente per convincere il brasiliano a firmare un quinquennale, con scadenza 2023. Ideale per tenere lontane sirene di calciomercato e tentazioni seducenti. Alla fine l'attaccante della nazionale verdeoro ha accettato il prolungamento con un cospicuo adeguamento che ne certifica l'importanza e lo strapotere, al centro di un attacco tra i più letali del globo. Con una specie di no-look:

Dopo la partenza di Coutinho per 142 milioni di sterline (una manna per le casse, una cessione comunque dolorosa per il tasso tecnico della squadra), la dirigenza del Liverpool vorrebbe tenere i propri gioielli, far diventare Anfield un punto di arrivo per i top player. Con Klopp, garanzia di gioco godibile e miglioramento per i singoli giocatori.

"Bobby", come la Kop chiama Firmino, è stato una rivelazione "a fuoco lento": ha faticato un pochino con Rodgers, con Klopp ha trovato definitiva consacrazione e si è imposto all'attenzione internazionale. In Inghilterra ha conquistato tutti grazie alla sua enorme dedizione al lavoro, una vera e propria etica della fatica che trova perfetta simbiosi con il gioco iper-pressante e veloce di Klopp. In questa stagione ha messo a segno 27 gol: naturale che la scadenza 2020 sembrasse limitante, troppo prossima, eccessivamente rischiosa per gli sviluppi futuri di calciomercato. Firmato il contratto, il brasiliano ha espresso tutta la sua soddisfazione a Liverpool.com: