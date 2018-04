I titoli dei quotidiani sportivi sono tutti dedicati alla rocambolesca vittoria della Juventus in casa dell'Inter nell'anticipo serale di campionato.

42 minuti fa di Daniele Minuti

Il derby d'Italia andato in scena ieri sera a San Siro si candida fortemente a diventare una delle partite più incredibili di questo campionato: la Juventus è riuscita a trovare una rocambolesca vittoria per 3-2 sull'Inter che ha giocato quasi tutto quanto l'incontro in inferiorità numerica.

La sfida di San Siro è stata caratterizzata da tantissime emozioni e la squadra allenata da Allegri ha trovato 3 punti che pesano tantissimo nella lotta per lo Scudetto contro il Napoli, che adesso ha 4 lunghezze di svantaggio in attesa della partita di Firenze.

Ovviamente non poteva che essere la vittoria della Juventus a dominare i titoli dei giornali sportivi in edicola domenica 29 aprile. In Spagna invece c'è grande attesa per il titolo del Barcellona che potrebbe arrivare questa sera.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Juve infinita, Inter inferocita"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport celebra la vittoria della Juventus che ha vinto per 3-2 in casa dell'Inter. I bianconeri sono andati in vantaggio con Douglas Costa, i ragazzi di Spalletti (in 10) hanno ribaltato tutto ma Cuadrado e Higuain hanno dato il successo ai Campioni d'Italia.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Mostruosi"

Anche il Corriere dello Sport titola sul successo della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter. Il 3-2 arrivato nell'anticipo della 35esima giornata di campionato permette ai bianconeri di andare momentaneamente a +4 dal Napoli.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport: "Una Juve pazzesca"

Tuttosport, come tutti quanti i giornali italiani di questa rassegna stampa, titola celebrando l'incredibile vittoria della Juventus sull'Inter. Il gol all'ultimo minuto di Higuain rischia di essere decisivo per la lotta con il Napoli.

La prima pagina di Tuttosport

L'Equipe: "Le coup de force"

La prima pagina dell'Equipe è dedicata ai risultati del campionato francese, in particolare alla vittoria del Lione che battendo 2-0 il Nantes ha superato il Monaco in classifica e si è piazzata al secondo posto solitario in Ligue 1.

La prima pagina dell'Equipe

As: "Con el Bayern será otra cosa"

Iniziamo la rassegna stampa dei giornali spagnoli con il madrileno As. La prima pagina si concentra sul Real Madrid, che nella serata di ieri ha battuto in casa il Leganés rimanendo vicino al terzo posto occupato dall’Atletico.

La prima pagina di As

Sport: "Hoy campeonamos"

La prima pagina di Sport è dedicata al Barcellona che questa sera giocherà il posticipo della 35esima giornata della Liga contro il Deportivo la Coruna. Anche se guadagnassero solo un punto, i catalani saranno matematicamente campioni di Spagna.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "Doblete a punto"

Anche il Mundo Deportivo si concentra sul Barcellona. Questa sera la squadra allenata da Valverde scende in campo al Riazor contro il Deportivo per trovare il punto che le consegnerebbe la vittoria nel campionato spagnolo a pochi giorni dal successo in Coppa del Re.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Marca si proietta a Real Madrid-Bayern Monaco

L’ultimo quotidiano iberico di questa rassegna stampa è Marca, che dà spazio al Real Madrid. I Blancos hanno battuto il Leganés con i gol di Bale e Borja Mayoral, avvicinandosi nel miglior modo possibile alla sfida contro il Bayern Monaco.

La prima pagina di Marca

A Bola: "A fundo, ao fundo"

L'ultima prima pagina di oggi è quella della Bola, che si concentra sui risultati del campionato portoghese: il Benfica ha perso in casa contro il Tondela e viene raggiunto in classifica dallo Sporting Lisbona, vittorioso contro il Portimonense.