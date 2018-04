La Capolista gioca l'anticipo serale in casa contro il Bologna, mentre domenica i partenopei ospitano il Torino dell'ex Mazzarri.

Manca davvero poco alla fine del campionato italiano e ogni partita da qui alla fine può essere decisiva. Il prossimo turno Serie A si giocherà fra sabato 5 e domenica 6 maggio, con in programma molte sfide da cui potrebbero arrivare risultati pesantissimi.

Nella 36esima giornata continua il duello in vetta fra Juventus e Napoli con i Campioni d'Italia in carica che proveranno a mantenere il vantaggio sui partenopei nella partita casalinga contro il Bologna di sabato sera. I ragazzi di Sarri invece ospiteranno domenica il Torino.

Per quanto riguarda la zona Champions League, nel prossimo turno Serie A l'Inter e la Roma andranno a giocare in trasferta rispettivamente a Udine e a Cagliari, mentre la Lazio cercherà di restare in alto nell'incontro dello Stadio Olimpico con l'Atalanta.

Prossimo turno Serie A, 36esima giornata

Il prossimo turno Serie A si aprirà sabato 5 maggio con Milan-Verona, poche ore prima dell'anticipo serale fra Juventus e Bologna a Torino. Il lunch match domenicale invece sarà Udinese-Inter con i nerazzurri che vogliono tornare alla vittoria dopo la sconfitta nel derby d'Italia.

Nel pomeriggio si giocheranno 5 partite: Chievo-Crotone, SPAL-Benevento, Lazio-Atalanta,Genoa-Fiorentina e Napoli-Torino. Alle 18:00 ci sarà la sfida fra Sassuolo e Sampdoria mentre la Roma chiuderà la 36esima giornata in casa del Cagliari.

Ecco quindi il programma completo del prossimo turno Serie A.