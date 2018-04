Il teatro dei sogni saluta il tecnico francese che in estate lascerà i Gunners dopo 22 anni: presente anche Sir Alex Ferguson.

2 ore fa

La chiusura dell'epoca Wenger all'Arsenal è sempre più vicina e oggi il tecnico francese si è seduto per l'ultima volta sulla panchina dell'Old Trafford per dirigere i suoi durante Manchester United-Arsenal. Una partita che conta poco per la classifica di Premier League ma che ha avuto un prologo decisamente degno di nota.

Prima del fischio d'inizio infatti tutto il teatro dei sogni ha voluto tributare il giusto saluto ad uno dei rivali di sempre per i tifosi dei Red Devils. A Wenger è stato consegnato un regalo commemorativo direttamente da una leggenda come Sir Alex Ferguson.

E per una volta anche un duro come José Mourinho si è lasciato andare alla gentilezza, stringendo la mano a Wenger e abbracciandolo. I due non si sono mai amati ma il portoghese ha mostrato tutto il suo rispetto per un tecnico che negli ultimi 22 anni ha sicuramente fatto la storia della Premier League.