L'attaccante del Nizza prima trasforma un rigore contro lo Strasburgo e poi finge di aver subito un colpo al volto da un avversario.

2 ore fa

"Più le cose cambiano, più rimangono le stesse". È questa citazione dell'autore satirico francese Alphonse Karr la massima che più si adatta a descrivere quanto successo ieri sera durante Strasburgo-Nizza a Mario Balotelli.

L'attaccante italiano, che in Ligue 1 sta disputando la sua migliore stagione in carriera dal punto di vista realizzativo, ha mostrato in pochissimi secondi tutti i motivi che lo rendono un talento straordinario ma incredibilmente incostante.

Minuto 59, lo Strasburgo è avanti ma al Nizza viene assegnato un calcio di rigore che viene trasformato come al solito in maniera impeccabile da Balotelli. L'ex Milan e Inter si getta subito a recuperare il pallone per portarlo a centrocampo.

Ma nella concitazione si scontra con il centravanti avversario Liénard e appena toccato si butta a terra tenendosi il volto. L'arbitro era vicinissimo e decide soltanto di ammonire l'attaccante dello Strasburgo, non impressionato dalla sceeggiata di Balotelli. Che anche in Ligue 1 continua ad alternare giocate fantastiche ai soliti gesti non da campione.