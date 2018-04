La squadra di Marcelino deve rimandare la matematica certezza del ritorno in Champions League. Ottima prova difensiva dell'Eibar, Zaza-gol annullato.

Al Valencia di Marcelino servivano tre punti per festeggiare, davanti ai propri tifosi, la certezza aritmetica del ritorno in Champions League. Ma l'organizzazione tattica impostata da Mendilibar al suo Eibar non ha concesso questa gioia e dunque, per celebrare un ritorno nella massima competizione europea che da queste parti manca da tre anni, bisognerà aspettare ancora.

Al Mestalla, dopo una gara stregata per i padroni di casa, finisce 0-0. Ora i valenciani dovranno ritrovare un po' di lucidità per questo finale di stagione, specie per quanto riguarda la prossima partita in casa del Villarreal. Il Betis, che viene da sette risultati utili consecutivi in Liga, domani può andare a -8. C'è un buon margine ancora, ma meglio non rischiare.

Liga, Valencia bloccato nel primo tempo

La prima chance della sfida è per il Valencia, vicino al vantaggio al 12' con un destro incrociato insidioso di Rodrigo. La gara rimane bloccata per buona parte del primo tempo, mentre anche l'Eibar sfiora il gol dell'1-0 ma Neto fa il fenomeno, togliendo la palla dall'incrocio sul calcio di punizione di Pedro Leon.

Assalto fallito nella ripresa

L'inizio del secondo tempo è praticamente un assalto del Valencia, pericoloso con un tiro da fuori di Guedes respinto da Yoel. Lo stesso portiere dell'Eibar è superlativo anche al 65', quando nega a Rodrigo quello che sarebbe stato un super gol al termine di una grande azione personale. Scena che si ripete anche al 74', dopo un bel tiro a giro del brasiliano.

Il pallone sembra davvero non voler entrare, e quando succede viene fischiato fuorigioco. In realtà, il tredicesimo gol in Liga di Zaza, sarebbe stato regolare.