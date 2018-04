A meno di 24 ore dall'esonero, l'ex allenatore del club andaluso ha voluto salutare i suoi tifosi con un messaggio pubblico: "State vicini alla squadra, grazie a tutti".

2 ore fa di Daniele Rocca

Un'esperienza durata 119 giorni. Nemmeno quattro mesi sulla panchina del Siviglia per Vincenzo Montella. La rottura dopo l'ennesimo passo falso in Liga: decisiva per le sorti dell'ex allenatore del Milan la sconfitta esterna in casa del Levante quartultimo. Un rapporto fatto di alti e bassi, ma l'amore non è mai sbocciato tra il tecnico e l'ambiente.

Il punto più alto, senza dubbio, è rappresentato nell'eliminazione del Manchester United in Champions League. Con Montella che vince il duello personale con Mourinho e trascina il Siviglia ai quarti di finale espugnando Old Trafford (2-1). Sogno interrotto dal Bayern Monaco. Dieci giorni dopo arriva la debacle anche in finale di Coppa del Re, stavolta per mano del Barcellona: un 5-0 difficile da digerire per i tifosi andalusi.

Poi le tante, troppe, battute a vuoto in campionato. Due punti ottenuti nelle ultime quattro giornate. Numeri impietosi per una squadra costruita per le primissime posizioni della Liga. Un fallimento che sembra avere un solo capro espiatorio: Montella paga per tutti. E il 28 aprile viene sollevato dall'incarico.

Liga, Montella dice 'adios' al Siviglia

Il club ha deciso di affidare la panchina a Joaquin Caparros per le ultime quattro giornate di campionato. L'obiettivo qualificazione in Europa League è alla portata e, stando alle parole di Montella, sarebbe più che meritato per quanto visto in questa stagione. Il tecnico italiano ha voluto congedarsi dai suoi ex tifosi con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del Siviglia:

Voglio salutare i tifosi, che con me sono stati grandiosi, i giocatori, che hanno il massimo. Sono molto dispiaciuto per come sono andati gli ultimi giorni, ma ho lavorato sempre con entusiasmo. Spero che il Siviglia arrivi in Europa, ecco perché chiedo ai tifosi di stare vicini alla squadra nelle partite che mancano.

📹 @VMontella se despide de la afición y su plantel deseando lo mejor al #SevillaFC.



➡ https://t.co/abkhCT5dat pic.twitter.com/5PpIY830IW — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 29, 2018

Sottolinea lo sforzo, il fatto di non aver mollato fino alla fine. Non ha rimpianti l'Aeroplanino nel suo messaggio d'addio al club: