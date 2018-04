Un calcio di rigore per i Colchoneros regala i 3 punti agli uomini di Simeone, sempre secondi davanti al Real. Ora il ritorno con l’Arsenal in Europa League.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

L’Atletico Madrid è sempre più secondo in Liga, con il Real Madrid (che ha una partita in meno), dietro di 4 punti. La squadra di Simeone non molla di un centimetro: troppo importante arrivare davanti ai rivali. Ottimi i 3 punti sul campo dell’Alaves, arrivati grazie al rigore segnato da Gameiro.

Uno, di rigore, ne ha sbagliato invece Torres, quando il risultato era ancora sullo 0-0. Non ha lasciato il segno l’attaccante spagnolo, pronto a lasciare la sua squadra del cuore a fine stagione.

L’Alaves, già salvo in Liga, gioca una buona partita ma conclude poco. Abelardo alla fine si arrende. Ora viene il bello per l’Atletico: il ritorno della semifinale di Europa League contro l’Arsenal. Il Cholo vuole la finale dopo l’1-1 maturato a Londra.

Liga, Alaves - Atletico Madrid: la partita

Simeone pensa sì alla Liga, ma anche alla semifinale di ritorno d’Europa League. In attacco ecco la coppia Torres-Diego Costa. Ritmi alti, ma poche emozioni. L’occasione ghiotta del primo tempo è comunque dei Colchoneros, al 40’: Diego Costa impegna Sivera con un bel tiro. Il portiere si distende e salva i suoi.

Lo spagnolo però è nervoso: faccia a faccia con Sobrino, giallo per entrambi. Dopo aver ricevuto il fallo, l’ex Chelsea a terra rifila un pugno sul piede dell’avversario. È fatto così.

La ripresa

L’Alaves gioca bene, ma non si fa mai vedere dalle parti di Werner. Al 60’ Vitolo mette paura: destro forte che si stampa sul palo. Sivera si fa male (all’esordio in Liga), dentro Pacheco. Simeone mette energie fresche: fuori Koke e Diego Costa, entrano Gameiro e Godin. In pratica gli unici titolari nella panchina dell’Atletico.

Guidetti con il sinistro spara in porta, Werner si distende e mette in angolo: gran bella parata. Al 70’ l’Alaves paga l’ingenuità di Wakaso in area: fallo su Vitolo, calcio di rigore. Va Fernando Torres, che sbaglia. Pacheco para e niente 101esimo gol per El Nino. Ancora 0-0.

Al 77’ ecco un’altra chance: Wakaso tocca con la mano in area, secondo rigore del match. C’è Gameiro sul dischetto, che non sbaglia. 1-0 per l’Atletico Madrid. Pedraza risponde, palla fuori. Munir fa lo stesso, niente da fare. Espulso Correa nel finale. Vince l’Atletico Madrid contro un ottimo Alaves.