Formula 1, dove vedere il GP dell'Azerbaijan in tv e in streaming

La gara sul circuito di Baku partirà alle 14:10 di domenica 29 aprile e sarà visibile in diretta per chi ha un abbonamento Sky e in differita in chiaro su TV8.

un'ora fa di Daniele Rocca

Tutto pronto a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan. I piloti giocano a carte scoperte: Vettel per mantenere la testa del campionato, Hamilton per vincere la prima gara della stagione. Lo scorso anno i due furono protagonisti di un testa a testa, o meglio, di un ruota a ruota, con la sefety car in pista (penalizzazione per Seb). A spuntarla fu Daniel Ricciardo, che torna sul tracciato azero dopo la splendida vittoria in Cina di due settimane fa.

Quarta tappa del mondiale di Formula 1, si tratta del circuito cittadino più veloce del mondo. Nonostante i limiti della pista - il punto più stretto misura 7,6 metri - negli anni scorsi si sono superati i 350 km/h. Merito del rettilineo lungo più di 2 chilometri. Non resta altro che affidare le emozioni in mano ai piloti.

Si resta in oriente, anche se ci si avvicina un bel po' all'Europa rispetto a Shangai. Ne beneficiano anche gli orari, se paragonati a quelli del GP inaugurale dell'Australia e dell'ultima tappa svolta proprio in Cina. La gara della Formula 1 scatterà alle ore 14:10, ora italiana, con la possibilità per i tifosi di seguire la corsa in televisione e in streaming.

Formula 1, dove vedere il Gran Premio dell'Azerbaijan in tv e in streaming

Il quarto Gran Premio di questa stagione di Formula 1 sarà trasmesso in diretta esclusiva per gli abbonati alla piattaforma di Sky. Domenica alle 14.10 appuntamento con la diretta sul canale dedicato Sky F1 HD, numero 207 del decoder (live anche su Sky Sport 1), ma per tutte le ultime notizie da Baku il pre gara comincerà già alle 12.40 con Paddock Live.

La Ferrari è uscita dal temuto GP di Cina con Vettel in testa al mondiale piloti

Chi non possiede l'abbonamento a Sky potrà comunque assistere al Gran Premio dell'Azerbaijan in chiaro su TV8, che trasmetterà la gara in differita alle ore 21:00. La corsa sarà anche visibile anche su tablet, smartphone e pc andando sul sito di TV8.

In diretta per gli abbonati Sky su Sky F1 HD e Sky Sport 1:

Ore 12:40 - Paddock Live

Ore 14:10 - Gara

Replica su TV8 in chiaro sul digitale terrestre:

Ore 21:00 - Gara

In ultimo c'è sempre l'opzione internet tv per chi non avesse a disposizione una televisione negli orari della gara: per vedere la terza gara della stagione di Formula 1 basterà abbonarsi alla piattaforma streaming NowTv che trovate all'indirizzo https://www.nowtv.it/sport/.