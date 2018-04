Succede di tutto sul tracciato di Baku, Lewis vince con un po' di fortuna. Secondo Raikkonen, terzo Perez. Fuori Bottas e le Red Bull.

159 condivisioni

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Una gara di Formula 1 pazza e incredibile. A Baku vince Lewis Hamilton con l'aiuto del destino. Dagli incidenti, alle forature, Safety Car, ai colpi di fortuna: trionfa Lewis a sorpresa, pagano Bottas e soprattutto Vettel, beffato nel finale. Quarto sul traguardo dopo un errore.

Una gara pazzesca che si risolve dopo lo scontro tra le due Red Bull: Ricciardo tampona Verstappen, con l’olandese che cambia direzione per due volte. Manovra scorretta, l’ennesima. E ora la scuderia austriaca prenderà provvedimenti.

Ora Hamilton, dopo questa vittoria rocambolesca si trova primo nel Mondiale di Formula 1. Qui a Baku non aveva mai vinto. Raikkonen con l'altra Ferrari festeggia da secondo, terzo un incredibile Perez su Force India.

BREAKING: Lewis Hamilton WINS a crazy #AzerbaijanGP 🇦🇿 Mercedes claim their first victory of 2018 👏 pic.twitter.com/c483fbNh84 — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

Formula 1 Azerbaijan, partenza di super Vettel

Semaforo verde: Vettel scappa subito via, Hamilton fa fatica anche a stargli dietro. Il caos succede dietro: Raikkonen e Ocon si toccano, il francese della Force India ha la peggio e va a muro. Kimi, in regime di Safety Car, è costretto a rientrare nei box per cambiare il musetto. Torna in pista da 13esimo.

Le emozioni sono tutte tra Sainz, Verstappen, Hulkenberg e Ricciardo: tutte le monoposto sono motorizzare Renault. E così al giro 11 le due macchine francesi sono quarte e quinte. Ma Hulkenberg esagera, tocca il muro, fora e si ritira.

LAP 11/51



Hulkenberg hits the wall for the second year in a row 😩



The Renault man retires from P4#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/UFOnCaSu9b — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

Che battaglie!

Ora è duello tra tori: Verstappen-Ricciardo si toccano e infiammano la gara. In ordine: Vettel, Hamilton, Bottas, poi Verstappen che tiene la posizione su Ricciardo e Raikkonen. Seb lì davanti fa giri record su record, Lewis a 4’’ spinge come un animale per cercare di colmare il gap. Ma a gomme finite, dopo un bloccaggio, al giro 22 rientra ai box. Torna in pista da terzo, con Verstappen dietro subito aggressivo. Al 31esimo giro cambia anche Vettel: gomma gialla per mantenere la leadership del GP di Formula 1 a Baku.

GAINS AND LOSSES (LAP 28/51)



Grosjean started P20... now he's chasing Perez for P7 👏👏👏#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/goMZKbZc6R — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

Che botto!

Finalmente Ricciardo riesce a passare Verstappen con un sorpasso dei suoi. Poi l’australiano rientra ai box e si ritrova dietro. Daniel ci riprova, Max cambia traiettoria due volte e tamponamento: fuori entrambi. Safety Car, cambia tutto: Bottas, Vettel, Hamilton, Raikkonen. Tutti ai box a mettere le gomme ultrasoft.

Grosjean, mentre scalda gli pneumatici, va a sbattere da solo contro il muro. I giri con bandiera gialla si riducono ancora: quattro. Vettel tenta l'assalto su Bottas, va lungo. Le Mercedes ringraziano e volano prime, terzo ci si mette Raikkonen. Seb, il denominatore delle qualifiche e della gara, si ritrova quarto con una gomma 'spiattellata'. Ma occhio, non finisce più questo GP. Bottas fora, Hamilton primo. E alla fine trionfa davanti a Raikkonen e Perez.