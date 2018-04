❶X❷ Fiorentina-Napoli: pronostici e le quote dei bookmakers

Non penso allo Scudetto, voglio che i ragazzi reagiscano domenica: se vincessimo, faremmo il record di punti del club.

Infine l'allenatore è tornato sulle possibilità di Scudetto del suo Napoli . Come spesso è successo, Sarri si è mantenuto cauto e ha spostato l'attenzione soltanto sulla prossima partita in cui il Napoli ospiterà il Torino.

Non credo abbia influito, se qualcuno ha pensato a quel risultato ha sbagliato.

Parole chiare quelle del tecnico del Napoli che però non ha voluto attribuire la sconfitta dei suoi giocatori alla clamorosa vittoria della Juventus in casa dell'Inter arrivata meno di 24 ore prima.

Ci siamo persi di fronte alle difficoltà: dopo l'1-0 siamo andati in default mentale. Di solito reagiamo, oggi no.

Il 3-0 del Franchi rischia di compromettere definitivamente le speranze dei ragazzi di Sarri di una vittoria in campionato. Ed è proprio il tecnico che nel post partita ha provato a spiegare le ragioni di questa brutta serata.

Una sconfitta pesante, arrivata soltanto 7 giorni dopo la vittoria che sembrava aver finalmente riavvicinato lo Scudetto a Napoli : la squadra partenopea è letteralmente crollata in casa della Fiorentina sotto i colpi del Cholito Simeone, autore di una tripletta.

