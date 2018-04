Il giovane talento olandese trascina i Lancieri nella sfida dell'Amsterdam Arena e segna il gol del 2-0. Le altre reti sono di van de Beek e Neres.

36 minuti fa

Una settimana dopo la cocente sconfitta contro il PSV Eindhoven che ha consegnato il titolo dell'Eredivisie alla squadra allenata da Cocu, l'Ajax si rialza e lo fa nel modo migliore: dominando e vincendo il big match contro l'AZ Alkmaar.

Neanche a dirlo, il grande protagonista di giornata è stato Justin Kluivert, che ormai si sta consacrando come la stella più luminosa di tutta l'Eredivisie: il figlio di Patrick è stato il migliore in campo e ha segnato lo splendido gol del momentaneo 2-0 dopo un gran controllo di tacco.

La partita non era mai stata in discussione neanche prima del gol dell'olandese, con i Lancieri che hanno giocato molto meglio dei rivali e sono andati in gol dopo una grande azione con un bel colpo di testa di van de Beek. A chiudere i conti ci ha pensato Neres, con un'altra perla di sinistro: l'Ajax vince 3-0 e blinda il terzo posto in Eredivisie.