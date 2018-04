3 punti fondamentali per Schwarz, che respira aria di permanenza in Bundesliga. Hasenhüttl dice quasi addio alla zona Champions, sesto posto ancora a rischio.

29 minuti fa di Antonio Gargano

La domenica di Bundesliga premia il Mainz e le sue speranze di salvezza. Il rigore di De Blasis e i due gol di Maxim e Baku valgono il 3-0 che stende il Lipsia, non ancora certo di un piazzamento europeo a 2 giornate dalla fine.

Mainz avanti su rigore

La squadra di Schwarz è in piena lotta salvezza, Hasenhüttl è a caccia di punti per la zona europea. L'inizio migliore è del Lipsia, che si fa vedere dalle parti di Adler dopo 10 minuti. La conclusione di Poulsen, però, è ribattuta dalla difesa. La doccia fredda arriva alla mezz'ora: Muto riceve al limite dell'area, contatto con Keita e Dankert concede un rigore al Mainz. Dagli 11 metri si presenta De Blasis, che calcia forte e centrale: Gulácsi tocca con i piedi, ma non può evitare l'1-0 dei padroni di casa. La partita si incattivisce e nell'ultimo quarto d'ora arrivano le ammonizioni per Poulsen, Bell e Orban. Si va al riposo con l'Opel Arena che spera un po' di più nella permanenza in Bundesliga.

Bundesliga, Lipsia ancora KO

La ripresa comincia con lo stesso nervosismo degli ultimi minuti del primo tempo. Il primo tentativo è del Mainz: Gbamin aggancia al limite dell'area e mira l'angolino, Gulácsi non si fa sorprendere. La sfida si ripete a metà frazione con lo stesso esito, il portiere del Lipsia mantiene in partita i suoi. Hasenhüttl inaugura le sostituzioni e prova a scuotere gli ospiti, ma l'undicesima sconfitta in Bundesliga è dietro l'angolo. Sono invece i padroni di casa a sfiorare il 2-0: Holtmann punta l'incrocio sinistro appena fuori dall'area, Gulácsi si allunga e mette in corner. È questione di tempo, perché Maxim firma il raddoppio a ridosso del 90'. Muto trova lo spazio per servire il numero 10 in piena area, che batte il portiere avversario e mette in ghiaccio il match. Con gli avversari ormai al tappeto, c'è spazio anche per il tris di Baku. Il centrocampista sigla il 3-0 prima del triplice fischio di Dankert, che fa in tempo ad espellere Keita e completa il disastro del Lipsia.

Péter #Gulácsi ist zur Stelle! Nach Doppelpass mit #Muto zieht #Gbamin aus zentraler Position ab. Unser Schlussmann kann aber sicher parieren.#M05RBL pic.twitter.com/21ZbvRQJgP — RB Leipzig (@DieRotenBullen) April 29, 2018

Il Mainz si tira nuovamente fuori dalla zona retrocessione, in attesa della trasferta di Dortmund. Per il Lipsia, invece, la Champions League dista ben 5 punti e anche il sesto posto in Bundesliga è a rischio. Il prossimo turno è in casa contro il Wolfsburg.