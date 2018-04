Le immagini della caviglia del croato dopo il fallo dell'uruguaiano.

4 condivisioni

3 ore fa

Al 15' di Inter-Juventus, big match della 35esima giornata di Serie A, Matias Vecino è intervenuto in ritardo su Mario Mandzukic. Il croato è rimasto a terra molto dolorante, l'arbitro Orsato è subito andato incontro all'uruguaiano e ha estratto il cartellino giallo. Poi il fischietto Veneto è stato richiamato dal VAR a rivedere le immagini e una volta andato al monitor ha cambiato la sua decisione: rosso per Vecino e Inter in dieci uomini. All'intervallo le telecamere di Sky Sport hanno mostrato un primo piano della caviglia di Mandzukic e si vedevano chiaramente i segni lasciati dai tacchetti di Vecino.