Il centrocampista del Bologna parla del suo ex allenatore ai tempi del Milan: "Mertitavo di giocare di più per come mi allenavo, ma lui non mi considerava".

6 ore fa

Non vince da sette giornate in Liga, il suo Siviglia è virtualmente fuori dalla zona Europa League e appena una settimana fa ha perso 5-0 in finale di Coppa del Re contro il Barcellona. Vincenzo Montella non se la passa bene in Spagna, la sua avventura potrebbe chiudersi da un momento all'altro con l'esonero.

Il presidente degli andalusi José Castro gli aveva dato un'ultima chance, l'Aeroplanino gli aveva detto di avere la forza di portare la squadra in Europa. Ieri però è arrivata un'altra sconfitta in casa in casa del Levante e nel weekend il Siviglia verrà superato al settimo posto da una tra Getafe e Girona.

Oggi proprio di Montella ha parlato un suo ex giocatore, Andrea Poli, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport non ha fatto giri di parole:

Non ho bei ricordi dell'anno Milan con Montella in panchina, con lui - ha dichiarato il centrocampista del Bologna - avevo un pessimo rapporto. La sua gestione della squadra è stata superficiale, non era neanche in grado di comunicare. Non mi considerava nonostante io mi allenassi sempre bene. Mi comportavo in maniera impeccabile, meritavo di giocare di più. Per me, per il Milan e per i tifosi ho continuato a dare il massimo nonostante il suo atteggiamento

Sugli anni precedenti tra le fila dei rossoneri:

Con Allegri e Seedorf ho trovato spazio e ho debuttato in Champions League facendo bene. Poi sono emersi tanti problemi che hanno bloccato lo sviluppo della squadra. In quattro anni sono passati sei allenatori, c'era una proprietà in bilico e giocatori che andavano e venivano. Io ho sempre cercato di dare il mio contributo, anche con Inzaghi ho giocato molto. Se dovessi segnare contro il Milan? Non esulterei, non rinnego il passato. Il Milan è nel mio cuore