Una tripletta da urlo. Nella 35esima giornata di Liga, il Villarreal vince 4-1 contro il Celta Vigo grazie al tris di Carlos Bacca e al gol di Castillejo. L'attaccante colombiano segna tutte e tre le reti nel primo tempo, va a segno per la quarta partita di fila e tocca quota 15 gol in campionato. Di Pione Sisto è il momentaneo 1-1 dei galiziani. Con questo successo il Sottomarino Giallo sale a quota 54 punti e si tiene stretto il sesto posto che vale l'Europa League. Il Celta resta 11esimo con 45 punti.

