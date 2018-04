Fatale la sconfitta in campionato contro il Levante e il digiuno di vittorie che dura dal 13 marzo. Al posto dell'Aeroplanino arriva l'ex Joaquin Caparros.

La partita contro il Levante rappresentava l'ultima spiaggia. Il Siviglia ha perso 2-1 allungando a nove la striscia di partite senza vittorie (l'ultimo successo il 13 marzo scorso), è uscito virtualmente dalla zona Europa League (sicuro il sorpasso al settimo posto di una tra Getafe e Girona) e Montella è stato esonerato.

Finisce malissimo l'avventura dell'Aeroplanino con i Rojiblancos. Era arrivato il 28 dicembre, se ne va il 28 aprile con un bilancio di 11 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. In Coppa del Re è arrivato in finale perdendo malamente 5-0 contro il Barcellona, in Champions League è riuscito nell'impresa di eliminare il Manchester United e raggiungere i quarti di finale dove è stato estromesso dal Bayern Monaco.

In campionato però i risultati sono stati disastrosi. Al posto di Montella il Siviglia si affida al 62enne Joaquin Caparros che guiderà la squadra fino al termine della stagione. Per Caparros si tratta di un ritorno avendo già guidato il club dal 2000 al 2005.