Il derby basco è della Real Sociedad. Ad Anoeta la squadra di Imanol Alguacil vince 3-1 contro l'Athletic Bilbao nella 35esima giornata di Liga e sale al 10° posto a quota 46 punti, a -2 dalla zona Europa League. I padroni di casa passano al 15' grazie all'autorete di San José, raddoppiano con Oyarzabal al 36' e al 54' vanno incredbilmente sul 3-0 con il secondo autogol di San José. Al 59' l'Athletic segna il gol della bandiera con Raul Garcia che trasforna un calcio di rigore, all'86' Pardo si fa cacciare e lascia la Real Sociedad in 10. I biancorossi restano al 14esimo posto a quota 40 punti.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK