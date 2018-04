L'omaggio del tecnico del Real Madrid al centrocampista spagnolo.

Parole e lacrime che non possono lasciare indifferenti. Figuriamoci se non toccano un uomo di calcio come Zinedine Zidane, uno che è stato fuoriclasse da giocatore e sta dimostrando di esserlo anche alla guida del Real Madrid.

Ieri non si è parlato d'altro, l'addio di Andrés Iniesta al Barcellona ha catalizzato per forza di cose l'attenzione. Dopo 22 anni il "Manchego" dirà addio ai blaugrana e volerà con ogni probabilità in Cina tra le fila del Chongqing Lifan.

Finisce un'epoca, dopo Xavi un'altra leggenda lascia la Spagna. E Zinedine Zidane in conferenza stampa gli rende omaggio così: