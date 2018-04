L'ex ct Ventura: "Non vedo l'ora di poter dire tutta la verità"

Scartato Ancelotti, ora in pole balza Roberto Mancini, attuale allenatore dello Zenit. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro il 20 maggio come dichiarato dal vice commissario della Federcalcio, Alessandro Costacurta. Entro quella data il nome del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe essere svelato.

A nulla sono quindi serviti gli sforzi dei vertici della FIGC, Costacurta e Fabbricini in primis, alla fine Ancelotti ha rifiutato la panchina azzurra per scegliere ancora un club. Che potrebbe essere uno tra PSG e Arsenal, che saluteranno rispettivamente Emery e Wenger.

Non sarà Carlo Ancelotti il prossimo ct dell'Italia. L'ex allenatore del Milan, sotto contratto con il Bayern Monaco fino a giugno 2018, ha infatti trovato un accordo economico con un club. Lo riporta Sky Sport.

L'ex allenatore del Bayern Monaco ha detto no alla proposta della Federcalcio italiana: si è già accordato con un club.

