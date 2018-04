A San Siro i tifosi nerazzurri hanno accolto così i bianconeri.

2 ore fa

"Cinque minuti di silenzio in ricordo di tutte le squadre vittime dei furti della Juventus". Recitava così il volantino distribuito in Curva Nord dai tifosi dell'Inter prima del big match della 35esima giornata di Serie A. Ai bianconeri è stata riservata un'accoglienza particolare in quel di San Siro, pensata dopo il quarto di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Juventus e nata soprattutto dalle ormai celebri dichiarazioni di Gigi Buffon sull'arbitro Michael Oliver. La coreografia scelta dai tifosi di casa ricordava invece agli eterni rivali le 7 finali di Champions perse e la retrocessione in Serie B.