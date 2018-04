Il centrocampista spagnolo annuncia l'addio al Barça, il suo primo club prova a tentarlo: "Sappi che qui c'è sempre la tua firma...".

2 ore fa

Andrés Iniesta ha detto addio al Barcellona. A fine stagione il centrocampista spagnolo saluterà i blaugrana e con ogni probabilità volerà in Cina tra le fila del Chongqing Dangdai Lifan. Sicuramente non resterà d'Europa, non riuscirebbe mai - parole sue - a competere contro la sua squadra.

L'Albacete però milita in seconda divisione e difficilmente avrà l'occasione di competere con i blaugrana per un titolo. Alt, cosa c'entra l'Albacete?

È il club in cui Iniesta ha mosso i primissimi passi dal 1994 al 1996, quando era solo un bambino e non immaginava neanche lontanamente che avrebbe scritto la storia del calcio. Poco dopo la conferenza d'addio del Manchego, l'Albacete ha pubblicato su Twitter la foto del cartellino del piccolo Iniesta accompagnata dalla frase:

Lo sapevi quando giocavi al Barcellona e devi continuare a saperlo in qualunque posto andrai: qui c'è sempre la tua firma

Che Andrés ci faccia un pensierino?