Le parole del manager del Manchester City sul centrocampista spagnolo.

30 minuti fa

Lo ha allenato al Barcellona dal 2008 al 2012 e anche grazie a lui alla guida dei blaugrana ha vinto 3 Liga, 2 Coppe di Spagna, 3 Supercoppe di Spagna, 2 Champions League, 2 Supercopp europee e 3 Mondiali per Club.

Quello tra Pep Guardiola e Andrès Iniesta non è semplicemente un rapporto tra allenatore e giocatore. Il legame che li unisce supera il campo di calcio, valica il prato verde. Non a caso il manager del Manchester City in questi giorni ha provato a convincerlo a venire in Premier League.

Ma Don Andrés è stato chiaro, la prossima squadra in cui giocherà non sarà europea: non potrebbe farcela a competere con il suo Barcellona il club che per 22 anni ha difeso e fatto gioire.