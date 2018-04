A San Siro i bianconeri si impongono in extremis grazie alla rete di Higuain. Ora la squadra di Sarri deve vincere al Franchi contro la Fiorentina per tornare a -1.

0 condivisioni

48 minuti fa

Una partita infinita. A San Siro la Juventus vince 3-2 contro l'Inter grazie alla rete di Gonzalo Higuain al minuto 89, sale a quota 88 in classifica Serie A e torna a +4 sul Napoli che domenica alle 18 affronterà la Fiorentina al Franchi. I bianconeri sbloccano il match con Douglas Costa, poi i nerazzurri - in dieci uomini per l'espulsione di Vecino - nella ripresa ribaltano il risultato con Icardi e l'autogol di Barzagli. Quando la formazione di Allegri sembra spacciata, Cuadrado prima (il suo tiro viene deviato in maniera decisiva da Skriniar) e Higuain fissano il risultato sul 3-2.

138 Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-139

Chiudi 1 di 138

Nell'anticipo della 35esima giornata la Roma vince 4-1 in scioltezza contro il Chievo e sale a quota 70 punti nella classifica Serie A al terzo posto solitario. Il match si sblocca nel primo tempo grazie a Patrik Schick, al secondo gol consecutivo in campionato dopo quello rifilato alla SPAL. La doppietta di Dzeko e la rete di El Shaarawy permettono ai giallorossi di dilagare, nel finale arriva l'ininfluente 4-1 firmato da Inglese.

Roma-Chievo 4-1

Inter-Juventus 2-3

Crotone-Sassuolo

Atalanta-Genoa

Benevento-Udinese

Bologna-Milan

Sampdoria-Cagliari

Fiorentina-Napoli

Torinio-Lazio

Classifica Serie A: Juventus a + 4 sul Napoli

Questa la classifica Serie A:

Juventus 88*

Napoli 84

Roma 70*

Lazio 67

Inter 66*

Atalanta 55

Milan 53

Sampdoria 51

Fiorentina 51

Torino 47

Bologna 39

Genoa 38

Sassuolo 37

Cagliari 33

Udinese 33

Chievo 31*

Crotone 31

SPAL 29

Verona 25

Benevento 17

* una partita in più