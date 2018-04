Coppa di Germania, Bayern Monaco in finale: 6-2 al Leverkusen

Il Leverkusen ha sbaragliato una concorrenza agguerritissima. Era tanti i top club d'Europa che avevano messo gli occhi sull'esterno offensivo considerato uno talenti più puri del panorama calcistico mondiale insieme a Vinicius, altro brasiliano già acquistato dal Real Madrid per più di 40 milioni di euro.

Il Bayern Leverkusen si assicura il talento brasiliano Paulinho, classe 2000 del Vasco de Gama. Dal 1° luglio sarà un giocatore delle Aspirine che pur di assicurarselo hanno pagato una cifra monstre per un 17enne: 30 milioni di euro, vale a dire l'intera clausola rescissoria.

