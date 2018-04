Il club portoghese sarebbe intenzionato ad esercitare la clausola di rescissione che lo lega all'Inter. Al giocatore pronto un contratto di cinque anni da un milione a stagione.

280 condivisioni

un'ora fa di Francesco Puma

È il sogno di ogni club di calcio a 5. La scorsa estate, il Pescara aveva provato a portarlo in Italia, poi non se ne fece nulla. Ci è riuscito pochi mesi fa il Petrarca Padova, ma solo per una partita d'esibizione a lui dedicata, nella quale Ricardinho aveva anche ammiccato all'Italia. Eppure, la realtà è che forse non vedremo mai da vicino il giocatore più forte al mondo.

La notizia sta facendo il giro del mondo. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani spagnoli e lusitani, lo Sporting Lisbona - sconfitto in finale di Uefa Futsal Cup proprio dall'Inter di O Magico- sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria che lega R10 alla squadra spagnola.

Con lui, si trasferirebbe anche un'altra leggenda dello sport col pallone a rimbalzo controllato in scadenza di contratto: Ortiz, quattro volte campione d'Europa con la Spagna.

Calcio a 5, le cifre dell'affare Ricardinho

O Magico è invece blindato fino al 2020, ma ha una clausola di 1.5 milioni di euro per liberarsi. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, lo Sporting avrebbe il via libera per discutere le cifre contrattuali. Per Ricardinho sarebbe pronto un contratto quinquennale da un milione a stagione.

Sui profili social del giocatore, tutto tace: nessuna conferma, né smentita. Trovare l'intesa potrebbe non essere un problema, viste le dichiarazioni del giocatore riguardo a quella che potrebbe essere la sua nuova squadra.

Lo Sporting ha i migliori giocatori portoghesi di calcio a 5 (Joao Matos, Pedro Cary e Cardinal, ndr), è un club fantastico.

È nato a Porto, ma ha iniziato la carriera nel Benfica, di cui è tifosissimo. Ora può chiuderla con gli acerrimi rivali dello Sporting. Anche fuori dal campo, Ricardinho non smette mai di stupire.