Una serata da urlo di Andrej Kramaric. Nella 32esima giornata di Bundesliga , l'attaccante croato segna una tripletta nel 3-1 dell'Hoffenheim sull'Hannover e permette ai suoi di salire a quota 52 punti superando al quarto posto il Bayer Leverkusen, fermo a 51 e che affronterà lo Stoccarda. Adesso la qualificazione in Champions League per la squadra di Nagelsmann può diventare realtà. L'Hannover resta invece 13° con 36 punti a +6 sulla zona retrocessione.

L'attaccante croato segna tre gol e trascina la squadra di Nagelsmann al quarto posto: ora la Champions League non è un più un sogno.

