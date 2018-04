Vota la Top 11 della Bundesliga 2017/18 su FoxSports.it.

Il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania con cinque giornante di anticipo battendo 4-1 l'Augsburg. I bavaresi hanno conquistato il 28° titolo della loro storia in una Bundesliga che ha visto mettersi in mostra come ogni anno stelle e astri nascenti. Da Robert Lewandowski a Marco Reus, passando per i giovanissimi Jadon Sancho e Jann-Fiete Arp: nel campionato tedesco sono sempre tantissimi i giocatori che rubano l'occhio. Quando la stagione sta per finire, è tempo di creare la vostra formazione ideale. Su FoxSports.it potete votare per dar vita alla Top 11 della Bundesliga 2017/18. I giocatori più votati saranno inseriti nella Bundesliga Team of the Season rilasciata da FIFA 18.