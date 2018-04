Che dopo aver raccolto appena 22 punti in 32 gare, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 20 sconfitte, lascia il posto nella massima serie tedesca al Fortuna Düsseldorf, che proprio nella giornata odierna ha conquistato la promozione dopo 4 anni vincendo 2-1 in casa della Dinamo Dresda.

E pensare che la squadra di Ruthenbeck, dopo essere andato sotto 2-0 per la doppietta di Petersen (14' e 52'), aveva tirato fuori l'orgoglio acciuffando il pari grazie ai due gol di Bittencourt (82' e 87'). Al 92' però è arrivato Holer che da due passi ha firmato il 3-2 e ha condannato il Colonia.

Dopo cinque anni il Colonia saluta la Bundesliga e retrocede per la sesta volta nella sua storia. Nella 32esima giornata i biancorossi perdono 3-2 contro il Friburgo e retrocedono matematicamente in 2. Bundesliga con due turni di anticipo rispetto alla fine del campionato.

Il Colonia va sotto 2-0, pareggia e sfiora l'impresa: il gol di Holer regala il successo al Friburgo e condanna i biancorossi alla retrocessione in 2. Bundesliga.

