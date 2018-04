Tutti i titoli in palio a eccezione di quelli femminili e una rissa reale con 50 uomini: la WWE dà spettacolo nel King Abdullah International Stadium di Jedda.

un'ora fa di Marco Ercole

Siamo nel King Abdullah International Stadium di Jedda, in Arabia Saudita, dove, a partire dalle ore 17 e fino alle 23, per la prima volta viene ospitato un Pay-Per-View della World Wrestling Entertainment. Nato inizialmente come un "normale" House Show, la WWE Greatest Royal Rumble è andata però ben oltre il semplice evento promozionale, presentando una card di eventi e incontri degna di WrestleMania.

È proprio dallo Showcase of the Immortals andato in scena poco più di due settimane fa che sono stati generati la maggior parte degli incontri, dove troviamo molte rivincite degli scontri di New Orleans.

A queste vanno aggiunti però gli effetti dello Shake-Up e altre sfide che invece sono completamente sconnesse da WrestleMania 34, come ad esempio quella tra Triple H e John Cena, il Casket Match tra The Undertaker e Rusev, ma soprattutto l'incontro da cui prende il nome il PPV, cioè la WWE Greatest Royal Rumble a 50 uomini, cui parteciperanno anche molte stelle del passato, Hall of Famer e presumibilmente sorprese dell'ultimo momento.

WWE Greatest Royal Rumble, i risultati in diretta

Non ci resta dunque che cominciare il racconto di questo PPV sui generis, come sempre nella diretta scritta qui su FOXSports.it. E si partirà subito con il botto, perché a poche ore dall'inizio della WWE Greatest Royal Rumble, viene annunciato che nel Kick-off si affronteranno John Cena e Triple H.