Una tragedia che si poteva evitare. Il 28 novembre 2016 un volo della compagnia LaMia Airlines precipitò a Sud di Medellin e provocò la morte di 71 persone. A bordo c'erano i giocatori della Chapecoense che di lì a breve avrebbero dovuto giocare una storica finale di Copa Sudamericana.

Persero la vita anche dirigenti, membri dello staff, dell'equipaggio e alcuni giornalisti. A distanza di più di un anno è stata così data una risposta definitiva alla domanda che tormenta ancora le famiglie delle vittime: cos'è successo quel giorno? Il volo precipitò per una carenza di carburante.

Queste le parole del colonello Miguel Camacho, a capo della commissione d'inchiesta sull'incidente:

Il volo è precipitato per esaurimento del carburante e a causa di una inadeguata gestione del rischio da parte della Compagnia aerea LaMia. C'erano 2 chilogrammi di carburante in meno rispetto gli standard che richiedono il carburante necessario per raggiungere la destinazione, una riserva per arrivare in un aeroporto alternativo e un'altra riserva per volare ulteriori 30 minuti