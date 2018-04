Quote basse per Roma e Atalanta, il 2-2 tra Hellas Verona e Spal paga 15 volte la posta in palio. Occhio a Jack Bonaventura contro il Bologna.

3 ore fa di Leonardo Mazzeo

Solo quattro giornate al termine: tutto (o quasi) ancora da decidere in Serie A. Il Napoli, dopo la vittoria all'Allianz Stadium, si è portato a -1 dalla capolista e ora sogna in grande. Partenopei in scena a Firenze, mentre i bianconeri dovranno vedersela a San Siro con l'Inter. Una doppia sfida a distanza che può sconvolgere gli equilibri del campionato. Oppure lasciare tutto così com'è.

Però, in questa cavalcata finale, non si lotta solo per lo scudetto: la Serie A è viva in ogni sua zona, dall'Europa alla retrocessione. Il Benevento ha già salutato, nella prossima stagione scopriremo se sarà solo un arrivederci momentaneo. Ora è tempo di altre battaglie: Hellas Verona-Spal è uno scontro salvezza a tutti gli effetti, la Roma all'Olimpico deve fare attenzione a un Chievo in piena zona rossa. Dentro anche Cagliari, Crotone, Verona, Udinese (benvenuto Igor!).

Questione Europa: la Lazio va a Torino a caccia di punti per un posto in Champions League, sperando in un passo falso delle dirette avversarie. Il Milan ora si aggrappa all'Europa League e guarda con attenzione ai risultati di Atalanta, Sampdoria e Fiorentina. Tutto ancora in bilico, tutto ancora possibile in una Serie A che, tra quote e pronostici dei bookmakers, offre molti spunti.

Serie A, quote e pronostici della 35° giornata

Roma-Chievo (sabato ore 18:00)

Pensate che la Roma riuscirà a vincere senza troppi problemi, nonostante la partita di ritorno con il Liverpool ancora da giocare? Allora avete a disposizione l'1 fisso a 1.40 (William Hill). L'altro spunto interessante è offerto dal No Gol: il Chievo è il quarto peggior attacco del campionato, se non dovesse segnare all'Olimpico (o se non dovesse segnare la Roma...) c'è una quota pari a 1.70. Not bad.

Crotone-Sassuolo (domenica ore 12:30)

Trotta e compagni hanno bisogno di punti per tenere alla larga Spal e Verona: padroni di casa favoriti nella sfida contro il Sassuolo, che dopo due vittorie consecutive sembra essersi definitivamente sfilato dalla lotta per non retrocedere. La vittoria del Crotone è data a 2.10 (Eurobet). Partita da under 2,5 (quota 1.68): la squadra di Iachini segna meno di tutti in Serie A (appena 25 gol all'attivo) e anche il Crotone fatica a trovare la rete con continuità.

Atalanta-Genoa (domenica ore 15:00)

La squadra di Ballardini, senza più obiettivi concreti in stagione, a Bergamo affronta un'Atalanta che ha (ancora) voglia d'Europa. Favoritissimi i padroni di casa a 1.33 (Snai), per alzare la quota si può puntare sull'1 handicap: nel caso in cui la banda di Gasperini vincesse con più di un gol di scarto, la posta in palio raddoppierebbe.

Benevento-Udinese (domenica ore 15:00)

La squadra di De Zerbi è matematicamente in B, ma in campo è ancora viva e il successo a San Siro lo dimostra. Per non rischiare, si può volare basso puntando sulla doppia chance X2 quotata 1.28 (Snai). Il risultato esatto più probabile è lo 0-0, che paga tre volte l'importo scommesso.

Bologna-Milan (domenica ore 15:00)

Anche in questo caso, i padroni di casa hanno poco da chiedere a una classifica che li vede al dodicesimo posto con 39 punti all'attivo. Il Milan, invece, ha bisogno dei tre punti per centrare almeno la zona Europa League: la vittoria rossonera è data a 1.72 (William Hill). All'andata la squadra di Gattuso vinse per 2-1 grazie alla doppietta di Bonaventura: il numero 5 andrà a segno anche al Dall'Ara? Quota 2.90 se prevedete un suo gol nell'arco dei 90'.

Sampdoria-Cagliari (domenica ore 15:00)

Anche i blucerchiati corrono per l'Europa League, mentre il Cagliari è in lotta per non retrocedere: il fattore campo sarà decisivo? La Samp attacca bene ma concede troppo dietro, il Cagliari può far male. Il gol è quotato 1.75, per il risultato esatto occhio al 2-1 dato a 8.00 (Eurobet).

Hellas Verona-Spal (domenica ore 15:00)

Scontro salvezza in piena regola al Bentegodi, le ultime speranze di non retrocedere per la squadra di Pecchia sono legate al risultato di domenica pomeriggio. Di fronte, una Spal che vuole evitare di tornare in Serie B. E se alla fine a vincere fosse l'equilibrio? Se pensate che le due squadre si annulleranno a vicenda, l'X è quotato 3.20 (Snai). Sì, ok, ma che tipo di pareggio? Un pirotecnico 2-2 moltiplicherebbe per 15 l'importo giocato...

Torino-Lazio (domenica ore 20:45)

La lotta europea passa anche da Torino: i granata per le residue speranze di centrare l'Europa League, la Lazio per centrare l'obiettivo Champions. Il miglior attacco del campionato potrebbe colpire anche domenica sera. Dall'altra parte, la difesa biancoceleste non è irresistibile... Il gol è quotato 1.61 (William Hill) e se pensate che la Lazio vincerà anche grazie a una rete di Immobile nei 90', la combo è data a 2.25.