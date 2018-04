L'ex Manchester United aveva commentato così la prestazione dei giallorossi: "Se giochi così meglio ritirarti". Ora è arrivata la replica di Di Francesco.

32 minuti fa

Parole che hanno fatto rumore. L'ex centrocampista del Manchester United e attuale vice-allenatore dell'Irlanda, Roy Keane, ha parlato di Liverpool-Roma e ha criticato duramente i giallorossi: "Dopo 60' hanno molatto, si sono arresi. Se avessi giocato come un difensore della Roma, dopo mi sarei ritirato. La prestazione è stata vergognosa, i gol coprono solo le crepe. Una rimonta? Non vedo come sia possibile basandomi sulla prestazione dell'altra sera. La Roma è stata fatta a brandelli e non avrà scampo, il Liverpool avrebbe potuto fare 10 gol. Quella di Klopp è una squadra eccezionale per intensità e rirmo". Oggi in conferenza al tecnico della Roma Eusebio Di Francesco sono state riportate le parole della leggenda dei Red Devils e questa è stata la replica:

Non so neanche che lavoro faccia Roy Keane. Non mi interessa rispondere a uno che sta dall'altra parte e che magari diceva queste stesse cose prima della partita col Barcellona. Non mi tocca, le risposte è giusto darle in campo. Ricordiamoci sempre dove siamo arrivati. All'andata ha fatto la differenza Salah, al ritorno mi auguro sia uno dei miei a farla