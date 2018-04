I titoli di oggi si dividono fra l'attesa per Inter-Juventus di sabato e le dichiarazioni di Berlusconi su un ipotetico riacquisto del Milan.

Con ieri sera si è chiusa definitivamente la settimana dedicata alle coppe europee: alle semifinali già giocate di Champions League si sono aggiunte Arsenal-Atletico Madrid e Olympique Marsiglia-Salisburgo, gare di andata delle semifinali di Europa League.

La partita dell’Emirates Stadium è terminata con un 1-1 decisamente bugiardo dato il dominio dei Gunners sulla squadra allenata dal Cholo Simeone, mentre i francesi hanno dominato il loro incontro e hanno vinto in casa per 2-0.

Se le coppe europee si fermano in attesa di tutte le partite di ritorno che sono in programma la prossima settimana, il week-end che sta per arrivare rischia di essere decisivo per il campionato italiano: la Juventus gioca in casa dell’Inter mentre il Napoli va a Firenze.

Il primo giornale della nostra rassegna stampa di oggi è la Gazzetta dello Sport: il quotidiano rosa si proietta già verso il fine settimana, visto che sabato sera si giocherà il derby d’Italia fra Inter e Juventus.

Il Corriere dello Sport apre sulla terribile notizia del tifoso del Liverpool ridotto in fin di vita prima della partita contro la Roma. Il quotidiano romano riporta le dure dichiarazioni di condanna da parte del presidente del CONI Malagò.

La rassegna stampa dei quotidiani italiani termina con Tuttosport che sulla sua prima pagina si divide fra Inter-Juventus e le dichiarazioni di Berlusconi rilasciate ieri in cui l'ex presidente del Milan ha detto che potrebbe ricomprare il club rossonero.

Il primo giornale sportivo a concentrarsi sulle semifinali di Europa League è il francese Equipe, che celebra la bella vittoria dell’Olympique Marsiglia contro il Salisburgo. La squadra di Garcia è sempre più vicina alla finale di Lione.

As dedica la sua prima pagina all’Atletico Madrid che ieri ha strappato un pesantissimo pareggio contro l’Arsenal nonostante abbia giocato in inferiorità numerica per più di 80 minuti per via dell'espulsione di Vrsaljko.

L'apertura del quotidiano catalano Sport è dedicata al calciomercato, con il Barcellona che dopo essersi assicurata Arthur qualche settimana fa avrebbe messo gli occhi su un nuovo talento del calcio brasiliano: il giovane Rodrygo del Santos.

Anche il Mundo Deportivo dedica la sua prima pagina al calciomercato di casa blaugrana, stavolta però l'obiettivo dei catalani non è in Sudamerica ma in Spagna. Il Barça vuole anticipare la concorrenza per assicurarsi il difensore del Betis Fabián.

Anche Marca esalta il carattere dell’Atletico Madrid: i Colchoneros hanno sofferto per tutta la partita con l’Arsenal dopo l’espulsione di Vrsaljko ma ha prima trovato l’1-1 grazie a Griezmann e lo ha poi difeso con le parate di Oblak.

L'ultimo quotidiano sportivo della rassegna stampa di oggi è il portoghese la Bola, che parla della situazione all'interno dello Sporting Lisbona. Nel club biancoverde si sentono ancora gli strascichi dei contrasti fra presidente e giocatori, con il tecnico Jorge Jesus che sta provando a mediare.