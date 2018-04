La Procura Generale ha ricevuto una denuncia anonima: il club avrebbe cercato di corrompere il portiere del Maritimo, prossimo avversario in campionato.

2 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Il calcio portoghese viene scosso da uno scandalo che rischia di avere ripercussioni gravissime verso uno dei club più prestigiosi della sua storia: il Porto, attuale capolista della Superliga con solamente 2 punti di vantaggio sui rivali del Benfica, è stato infatti accusato di corruzione.

A far scoppiare la bomba è stata una denuncia da parte di una fonte anonima arrivata fra mercoledì e giovedì direttamente alla Procura Generale della Repubblica portoghese. Stando all'accusatore, all'inizio di questa settimana il club dei Dragoni avrebbe cercato di corrompere Amir Abedzadeh.

L'iraniano è il portiere del Maritimo, che sarà l'avversario del Porto nella prossima giornata di campionato e sempre stando all'accusa, l'estremo difensore avrebbe respinto l'offerta che si aggirava addirittura attorno ai 200mila euro per sfavorire la propria squadra e aiutare i biancoazzurri a vincere la partita.

Il Porto avrebbe provato a corrompere il portiere Amir Abedzadeh

Scandalo Porto: il club accusato di corruzione

La denuncia arrivata alla Procura è stata integralmente trascritta sul quotidiano sportivo La Bola: secondo l'accusatore, dopo il rifiuto di Abedzadeh, il Porto avrebbe anche fatto pressione perché nella sfida in programma il 29 aprile scendesse in campo il secondo portiere Charles. Il procuratore del giovane brasiliano è Nuno Correia, molto vicino alla dirigenza dei Dragoni.

Al momento non è stato aperto ancora ufficialmente un fascicolo sulla vicenda e lo stesso Abedzadeh ha smentito tutto. Ma il Dipartimento di Investigazione si sarebbe già attivato per chiarire meglio la situazione.

Intanto il clima in Portogallo si fa pesante e questo week-end una partita che potrebbe essere fondamentale per le sorti del campionato come Maritimo-Porto si giocherà sicuramente in un'atmosfera molto particolare.