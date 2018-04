Il tecnico spagnolo ufficializza il suo addio in conferenza stampa.

La giornata degli addii. Mentre Andrés Iniesta saluta il Barcellona, a Parigi il tecnico Unai Emery annuncia che a fine stagione lascerà il PSG. Il 46enne spagnolo ha ufficializzato in conferenza stampa una decisione che era nell'aria ormai da tempo, soprattutto dall'eliminazione dei transalpini in Champions League per mano del Real Madrid che fa il paio con quello della passata stagione (sempre agli ottavi ma contro il Barcellona perdendo 6-1 al Camp Nou).

L'ex allenatore del Siviglia ha parlato così a due giorni dalla sfida di Ligue 1 contro il Guingamp:

Ho comunicato ai giocatori e alla società che andrò via a fine stagione. Ci tengo a ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaifi, il direttore sportivo Antero Henrique, i tifosi e i giocatori per le emozioni vissute in queste due stagioni

In due anni alla guida del PSG, Emery ha vinto una Ligue 1, una Coppa di Lega, una Coppa di Francia e due Supercoppe di Francia. L'8 maggio potrebbe arricchire la bacheca dei transalpini vincendo la Coppa di Francia contro la favola Les Herbiers, squadra di terza serie.

Per sostituire Emery il nome forte è quello di Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund che sembra avere già un accordo di massima col PSG. In ballo ci sono anche le candidature del manager del Chelsea Antonio Conte e del tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino.