Gli andalusi perdono ancora e sono virtualmente fuori dalla zona Europa League. La squadra di Paco Lopez è invece a un passo dall'artimetica salvezza.

3 ore fa

Il presidente del Siviglia José Castro gli aveva concesso un'ultima chance, Vincenzo Montella se l'è giocata malissimo. Nell'anticipo della 35esima giornata di Liga, il Levante vince 2-1 e sale a quota 40 punti a +12 sul Deportivo terzultimo: può dirsi virtualmente salvo.

Gli andalusi invece non si rialzano dopo il disastroso 5-0 rimediato in finale di Coppa del Re contro il Barcellona. Anzi, prolungano a sette il digiuno di vittorie in campionato, restano al settimo posto a quota 48 punti e domenica saranno sicuramente fuori dalla zona Europa League.

Saranno infatti sorpassati da una tra Getafe e Girona che si affronteranno in questo turno. Ora per Montella si mette male. Aveva assicurato alla dirigenza di avere la forza di conquistare l'Europa, un obietto che mai come in questo momento appare in discussione.