Bianconeri favoriti per la vittoria, tra i marcatori il gol meno "pagato" è quello di Mauro Icardi: occhio allo 0-0 tra i risultati fissi.

un'ora fa di Luca Guerra

Derby d'Italia e potenziale crocevia per scudetto e Champions League. Motivazioni più che sufficienti per seguire Inter-Juventus, secondo anticipo della 35^ giornata di Serie A con fischio d'inizio sabato 28 aprile alle 20.45: i punti di distacco tra le due formazioni sono 19 in favore dei bianconeri, capolista del campionato con un punto di vantaggio sul Napoli, ma la sfida di San Siro ha un valore che va oltre la singola partita.

Nelle pagine del calcio italiano, Inter-Juventus rappresenta un incrocio tra due società protagoniste di una rivalità storica, che ricorre a 20 anni di distanza dal contatto tra Ronaldo e Iuliano che ancora oggi scuote polemiche: ad assistere alla sfida di San Siro saranno 78.328, per un incasso pari a oltre 5 milioni di euro, record assoluto per la Serie A.

Se gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono vincere per tenere a distanza il Napoli dopo la sconfitta nello scontro diretto dell'Allianz Stadium, il gruppo allenato da Luciano Spalletti ha bisogno dei 3 punti per tenere il passo di Roma e Lazio, rispettivamente impegnate in casa contro il Chievo Verona e a Torino contro i granata, per continuare l'inseguimento al quarto posto.

I pronostici di Inter-Juventus: le quote dei bookmakers

Esito 1X2

La favorita per i bookmakers è la Juventus, la cui vittoria è quotata a 2.40 (Bwin e William Hill), mentre il successo dell'Inter è pagato fino a 3.40 volte la posta (BetStars). La quota migliore per il pareggio è 3.25 (Match Point e Gioco Digitale). In Serie A Higuain e compagni non vanno a secco di successi per tre partite di fila dallo scorso maggio.

Goal-No Goal

In Inter-Juventus saranno di fronte il secondo attacco del campionato, quello bianconero con 78 reti all'attivo, e la seconda miglior difesa del torneo, quella nerazzurra bucata 23 volte in stagione. In cinque delle ultime sette sfide contro la Juventus, l'Inter non ha segnato: se il No Goal è pagato 1.80, il Goal vale 1.95 volte la posta.

Under/Over 2.5

Gli ultimi due precedenti giocati a San Siro tra Coppa Italia e Serie A hanno visto i nerazzurri vittoriosi: 3-0 in Coppa e 2-1 in campionato. Complicato, secondo i bookmakers, che Inter-Juventus questa volta possa riservare tante reti: l'Over 2.5 è pagato fino a 2.35 volte la posta (BetStars), mentre l'Under 2.5 è quotato a 1.65 (Eurobet).

Risultato Esatto

Le quote sullo 0-0 variano da 7.50 a 8.80 (Match Point), mentre il risultato che premia meno chi scommette è la vittoria di misura della Juventus per 1-0, paga da 6 a 7 volte la posta (Snai), mentre il successo per 1-0 dei nerazzurri è quotato 9 (Snai). L'ultima volta a Milano in Serie A l'Inter ha vinto 2-1: lo stesso risultato oggi vale anche 12 volte la posta.

Marcatori

Il Derby d'Italia sarà anche la sfida tra due connazionali che davanti al portiere avversario non si fanno pregare: Mauro Icardi e Gonzalo Higuain. Una rete del capitano nerazzurro, a segno 26 volte nella Serie A 2017/2018, è pagata 2.05 volte la posta, mentre il ritorno al gol del numero 9 bianconero, a secco dal 14 marzo, vale 2.45. Stessa valutazione per un centro di Dybala, mentre nell'Inter Perisic (3.20) è un altro calciatore in odor di rete. Occhio però anche ai difensori: un acuto di Skriniar paga 11 volte la posta, stessa quota stimata per un centro di Benatia.

