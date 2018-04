La squadra di Sarri è nettamente favorita su quella di Pioli. Il gol di Koulibaly, che si ripeterebbe dopo la gara con la Juventus, è dato a 7,5.

23 minuti fa di Elmar Bergonzini

Dopo la strepitosa vittoria in casa della Juventus il Napoli va a Firenze con continuare a coltivare il sogno scudetto. Per vincere la Serie A però serve una vittoria, anche perché i bianconeri, impegnati a San Siro con l'Inter, potrebbero perdere punti. Per questo la squadra di Sarri attaccherà verosimilmente dal primo minuto.

La Fiorentina invece non sta vivendo un momento particolarmente positivo: i viola hanno conquistato appena 1 punto nelle ultime tre partite (pareggio con la Spal, sconfitte con Lazio e Sassuolo). Anche la difesa, che negli ultimi mesi era sembrata molto solida, nelle ultime 2 giornate ha subito ben 5 reti.

La squadra di Pioli però non arriva alla sfida di Serie A con il Napoli non priva di motivazioni: la zona europea è distante appena 3 punti. Sarà quindi una partita fra due squadre che hanno bisogno di vincere e che quindi probabilmente si concentreranno più sulla fase offensiva che su quella difensiva.

I pronostici di Fiorentina-Napoli: le quote dei bookmakers

Esito 1X2

Per i bookmakers il Napoli è nettamente favorito: la vittoria della squadra di Sarri oscilla infatti da 1,46 a 1,50 (William Hill). Molto alta la quota del pareggio: si va da un minimo di 4 a un massimo di 4,40 (Bwin). Si alza ulteriormente invece la quota per chi vuole puntare sull'1. Il successo della Fiorentina si può trovare anche a 7 (William Hill). Da considerare il fatto che il Napoli in trasferta è la miglior squadra del campionato con 13 vittorie e 4 pareggi su 17 partite.

Goal-No Goal

Molto equilibrate le quote relative al Goal e al No Goal. Il Napoli infatti ha si un'ottima difesa (23 gol subiti in 34 partite), addirittura la migliore in trasferta (appena 8 gol presi in 17 gare), ma la Fiorentina in casa è molto pericolosa (24 gol in 17 partite). Per questo su tutte le agenzie di scommessa le quote sono vicinissime. Le più alte sono quelle di Bet365 che offre sia il Goal che il No Goal a 1,90.

Under-Over 2,5

Non un caso quindi se, per le agenzie di scommessa, l'Over 2,5 sia favorito sull'Under. A Firenze, insomma, si segneranno almeno 3 gol. Il Napoli, con una quota gol di 2,8 (fra fatti e subiti) ha effettivamente fatto registrare più Over (18) che Under (16). La Fiorentina (2,5 gol di media), sta leggermente sotto con 16 Over e 18 Under. Le quote migliori sono di Starvegas, che offre l'Over a 1,76 e l'Under a 2,07.

Risultato esatto

Più difficili da indovinare, ma interessanti anche le quote sul risultato esatto. Stando alle quote il risultato più probabile è lo 0-1 e lo 0-2, entrambi in lavagna a 7. L'1-2 in favore del Napoli paga invece 8 volte la quota, ben 10 lo 0-3. Molto alta la quota per il risultato dell'andata: lo 0-0 si trova infatti a 12,5, a 8 l'1-1, mentre l'1-0 della Fiorentina è dato a 16, ben a 34 il 2-0.

Marcatori

Secondo i bookmakers il giocatore che più probabilmente potrebbe segnare è Mertens: un suo gol è quotato a 2,25. Poco più alte le quote per i gol di Insigne e Callejon (entrambi a 2,75). Ben quotata una rete di Hamsik, a 7,5 quella di Koulibaly che si ripeterebbe dopo l'acuto nell'ultima giornata di Serie A. A 3,5 il gol di Simeone, a 4 le reti di Falcinelli e Chiesa.