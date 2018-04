Nel celebre videogioco targato EA Sports compare la faccia del Pibe de Oro tra i tifosi bianconeri. "Qualcuno ha voluto fare il furbo e la pagherà", ha detto la leggenda del Napoli.

Ve lo immaginate Diego Armando Maradona nella curva della Juventus? Impossibile. Il Pibe de Oro ha legato indissolubilmente il suo nome al Napoli. Eppure in FIFA 18, celebre videogioco targato EA Sports, hanno riscritto la storia. Un utente in possesso di PS4 ha infatti segnalato che durante un match all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli si vede il volto dell'argentino nella curva dei tifosi bianconeri.

Si tratta ovviamente di un bug risolvibile con una patch, ma intanto Maradona ha ricevuto la notizia e non l'ha presa affatto bene. A Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: "Evidentemente qualcuno ha voluto fare il furbo e ha commesso degli errori. Ho già messo in moto i miei avvocati, non si può accettare un errore simile in un gioco così diffuso. Qualcuno la pagherà".

In passato Maradona aveva avviato un'azione legale anche nei confronti di Konami, rea di aver sfruttato la sua immagine nel videogioco Pro Evolution Soccer 2017. Una querelle che si è conclusa con la casa giapponese di gaming che ha risarcito Maradona e lo ha reso PES Ambassador fino al 2020.