In seguito all'espulsione di Vrsaljko, l'allenatore dell'Atletico Madrid è andato su tutte le furie, inveendo nei confronti dell'arbitro: ora rischia una maxi squalifica dalla UEFA.

un'ora fa di Daniele Rocca

Due gialli a Vrsaljko nei primi 10 minuti. L'Atletico Madrid rimane in dieci uomini nella semifinale d'andata di Europa League. Sono queste le premesse che hanno portato all'allontanamento di Diego Pablo Simeone dalla panchina dell'Emirates, reo di aver offeso ripetutamente il direttore di gara dopo l'espulsione del terzino croato.

Una reazione spropositata che non poteva non essere sanzionata dall'arbitro, Clement Turpin. Simeone ha insultato a più riprese il fischietto francese poco dopo il rientro negli spogliatoi di Vrsaljko. L'episodio scatenante infatti è da ricondurre alla mancata ammonizione di Bellerin per un fallo su Lucas Hernandez.

Il Cholo a quel punto è andato su tutte le furie, superando il limite delle offese. Un comportamento che gli è costato l'espulsione, la quinta da quando è al comando dell'Atletico Madrid. Questa però potrebbe pagarla davvero cara: stando ai media spagnoli, oltre a saltare la partita di ritorno, Simeone rischia una squalifica di due o tre giornate. Potrebbe essere out per l'eventuale finale di Europa League a Lione.

Si prevede una stangata. Di solito la UEFA usa la mano pesante con gli allenatori espulsi, e quella di Simeone potrebbe non essere un'eccezione. Qualora le immagini dovessero chiarire e confermare l'entità delle ingiurie, per il Cholo si metterebbe davvero male in vista dei prossimi impegni europei. A cominciare dalla semifinale di ritorno, che il tecnico dell'Atletico Madrid vedrà dagli spalti del Wanda Metropolitano e non dalla sua solita panchina.

Non solo. Molto dipenderà dal referto arbitrale del signor Turpin. Stando al regolamento, la squalifica dovrebbe essere di due giornale, alle quali se ne potrebbe aggiungere una terza se il direttore di gara dovesse tener conto del labiale di Simeone. Che nel post partita ha commentato così quanto accaduto nel momento del suo allontanamento:

Difficile parlare di quello che è successo, avete visto le immagini, gli arbitri giocano con le pulsazioni alte. Hanno deciso di espellere Vrsaljko e alla prima protesta di un giocatore dell'Arsenal hanno deciso che dovessi lasciare il campo

Durante la conferenza stampa il tecnico argentino si è detto soddisfatto della prova dei suoi, sottolineando il carattere della squadra. Non è facile giocare per 80' all'Emirates con un uomo in meno. Colpa della decisione di Turpin: