Dove vedere il Rally d'Argentina in TV e streaming: WRC su Fox Sports

Gli orari e gli appuntamenti in televisione con la quinta prova del mondiale rally

5 ore fa

La quinta tappa del mondiale Rally WRC 2018 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Fox Sports, canale 204 della piattaforma Sky, e Sky Sport Plus (canale 205) a partire da venerdì 27 aprile.

Il 38° “Rally de la Republica Argentina” prevede tre tappe suddivise in 18 prove speciali per un totale di 358,25 km cronometrati.

La Power Stage in diretta domenica 29 aprile alle 17 su Sky Sport Plus.

Rally di Argentina: gli appuntamenti con il WRC in TV e streaming

Dopo le prime quattro gare e con l'ultima vittoria conquistata in Corsica lo scorso 8 aprile, il campione del mondo in carica Sébastien Ogier rimane in testa alla classifica, e in Argentina proverà ad allungare sul belga Thierry Neuville.

Ecco il programma completo in TV del Rally di Argentina, visibile anche in streaming con SkyGo per gli abbonati Sky.

Venerdì 27 aprile

00:08 - PS1 Villa Carlos Paz (1,90 km)

13:13 - PS2 Las Bajadas-Villa del Dique (16,65 km) 2

14:00 - PS3 Amboy-Yacanto (33,58 km) 2

15:13 - PS4 Santa Rosa-San Agustìn (23,85 km) 2

17:08 - PS5 Super Speciale Fernet Branca (6,04 km)

Sabato 28 aprile

13:23 - PS6 Tanti-Mataderos (13,92 km)

14:08 - PS7 Los Gigantes-Cuchilla Nevada (16,02 km) (in diretta su FOX Sports Plus, canale 205)

14:35 - PS8 Cuchilla Nevada-Rio Pintos (40,48 km)

16:38 - PS9 Super Speciale Fernet Branca (6,04 km) 2

18:23 - PS10 Tanti-Mataderos 2^

19:08 - PS11 Los Gigantes-Cuchilla Nevada 2^ (in diretta su FOX Sports Plus, canale 205)

19:35 - PS12 Cuchilla Nevada-Rio Pintos 2^

Domenica 29 aprile