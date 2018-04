Copa Libertadors: Lautaro Martinez a segno nell'1-1 tra Vasco e Racing

E sono cinque. Lautaro Martinez ha segnato il suo quinto gol in questa edizione della Copa Libertadores. Nell'1-1 tra Vasco e Racing, il futuro attaccante dell'Inter ha sbloccato il match al 31' al termine di un contropiede perfetto. Al 58' ha fatto espellere Desabato, all'81' è arrivato il pareggio dei brasiliani con Wagner. Dopo quattro giornate il Racing guida il Gruppo E a quota 8 a +3 su Cruzeiro e Universidad de Chile. L'Inter intanto gongola e si gode le prestazioni del suo futuro bomber, pagato circa 25 milioni di euro. Nel suo contratto è stata anche inserita una clausola di 111 milioni di euro.

